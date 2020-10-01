Haber Giriş: Kaynak: AA
Azerbaycan ordusu, Ermenistan'ın topçu bataryalarını imha etti
Azerbaycan ordusu, işgal altındaki toprakları kurtarmak için başlattığı karşı saldırıda Ermenistan ordusunun topçu bataryalarını imha etti.
Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan ordusunun topçu bataryalarına yönelik düzenlediği saldırının havadan çekilen görüntülerini paylaştı.
Görüntülerde, çok sayıda topçu bataryasının vurularak imha edildiği, askerlerin ise kaçtığı görülüyor.
Etiketler: Azerbaycan Savunma Bakanlığı topçu bataryası ErmenistanSon Güncelleme: 1 Ekim 2020 Perşembe 10:30
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