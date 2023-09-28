Parçalı Bulutlu 26.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 28.09.2023 13:34

Azerbaycan: Karabağ'daki Ermeni sakinlerin Ermenistan'a taşınma kararının Azerbaycan'la ilgisi yok

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Karabağ'da yaşayan Ermeni sakinlerin Ermenistan'a veya başka bir ülkeye taşınma kararının Azerbaycan ile hiçbir ilgisinin bulunmadığını açıkladı.

Azerbaycan: Karabağ'daki Ermeni sakinlerin Ermenistan'a taşınma kararının Azerbaycan'la ilgisi yok

Bakanlık, Ermenistan Dışişleri Bakanlığının Karabağ'daki son gelişmelere ilişkin Azerbaycan'ın suçlayıcı açıklamasına yazılı açıklamayla yanıt verdi.

Açıklamada, Ermenistan Dışişleri Bakanlığının 2. Karabağ Savaşı ve sonrasında alınan tedbirler konusunda uluslararası toplumu yanıltan açıklamasının Azerbaycan tarafından şiddetle kınandığı bildirildi.

Ermenistan Dışişleri Bakanlığının Azerbaycan topraklarının 30 yılı aşkın süre işgal altında tutulması ve Azerbaycanlıların toplu katliamı gibi suçlardaki sorumluluğunu inkar ederek yanlış anlatılar yaymayı sürdürdüğü belirtilen açıklamada, "Ermenistan'ın işgaline ve saldırısına karşı Azerbaycan her zaman savaşmıştır. Eylül 2023'te yapılan antiterör operasyonu ile Azerbaycan'da konuşlanmış yasa dışı Ermeni silahlı kuvvetlerinin oluşturduğu tehdit meşru bir şekilde ortadan kaldırmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Azerbaycan ordusunun hiçbir zaman sivilleri hedef almadığı belirtilen açıklamada, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın "Karabağ'da sivil nüfusa yönelik doğrudan bir tehdidin bulunmadığı" yönündeki beyanı hatırlatıldı.

Ermenistan Dışişleri Bakanlığının, "Karabağ'daki Ermeni nüfusa etnik temizlik uygulanıyor" şeklindeki iddialarının gerçeği yansıtmadığı vurgulanan açıklamada, "Karabağ'da yaşayan Ermeni sakinlerin Ermenistan'a veya başka bir ülkeye taşınma kararının Azerbaycan'la hiçbir ilgisi yoktur. Biz onlara, Ermenistan'ın kurduğu askeri cuntanın rehinesi oldukları dönemdekinden daha iyi yaşam koşulları sağlamaya hazırız. Azerbaycan, Ermeni sakinlerini eşit haklara sahip vatandaşlar olarak yeniden ülkeye entegre etmeye kararlıdır." ifadeleri yer aldı.

Ermenistan Dışişleri Bakanlığı, Karabağ'da Ermeni nüfusun bölgeyi terk etmesinden Azerbaycan'ı suçlamıştı.

ETİKETLER
Azerbaycan Ermenistan Dağlık Karabağ
Sıradaki Haber
UNICEF, Nijerya'ya 9,3 milyon doz difteri aşısı gönderdi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:24
Almanya'da Türklerin de yaşamını yitirdiği ırkçı terör saldırısıyla ilgili yeni iddialar gündeme geldi
14:21
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, ülkesinin dünyada kabul görmeye başladığını söyledi
14:19
Camide alkol kullandığını gösteren fotoğraf paylaşan sanığa 4 yıla kadar hapis istemi
14:16
İsrail'de Yüksek Mahkeme hükümetin tartışmalı yargı düzenlemesindeki kanunu görüşüyor
14:06
EPDK üç doğal gaz dağıtım şirketine kayyum atadı
14:06
Akıllı kumaş "Fabenode" TEKNOFEST İzmir'de
Çocuklar, hayallerindeki uçaklara TEKNOFEST'te dokunuyor
Çocuklar, hayallerindeki uçaklara TEKNOFEST'te dokunuyor
FOTO FOKUS
Robot köpek Keçi Mehmetçik'in yol arkadaşı oluyor
Robot köpek Keçi Mehmetçik'in yol arkadaşı oluyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ