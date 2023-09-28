Çok Bulutlu 23.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 28.09.2023 15:29

Azerbaycan, Karabağ Ermenilerine Azerbaycan toplumunun parçası olma çağrısı yaptı

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Karabağ'da yaşayan Ermeni sakinlere yaşadıkları yerleri terk etmeme ve birçok etnik gruptan oluşan Azerbaycan toplumunun bir parçası olma çağrısında bulundu.

Azerbaycan, Karabağ Ermenilerine Azerbaycan toplumunun parçası olma çağrısı yaptı

Bakanlık, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın Azerbaycan'ı suçlayıcı açıklamasına yazılı açıklamayla yanıt verdi.

Açıklamada, Karabağ bölgesinde yaşayan Ermeni sakinlerin "etnik temizliğe" maruz kaldığına ilişkin Paşinyan'ın iddialarının Azerbaycan tarafından şiddetle kınandığı ve reddedildiği bildirildi.

Azerbaycan'ın Karabağ bölgesinde yaşayan Ermeni sakinlerin ayrılmalarının onların kişisel kararları olduğunu, bunun zorla yerinden edilmeyle hiçbir ilgisinin bulunmadığının Başbakan Paşinyan tarafından çok iyi bilindiği belirtilen açıklamada, "Eğer Ermeni sakinlerinin bir kısmı Azerbaycan yasaları ve yönetimi altında yaşamak istemiyorsa onları buna zorlayamayız. Biz, Ermeni sakinleri yaşadıkları yerleri terk etmemeye ve birçok etnik gruptan oluşan Azerbaycan toplumunun parçası olmaya çağırıyoruz." ifadeleri yer aldı.

Açıklamada, Ermenistan'ın Karabağ'daki Ermeni sakinlerin Azerbaycan'a entegrasyon sürecine engel olmaması ve her iki ülkenin toprak bütünlüğü ve egemenliğine dayalı barış anlaşması müzakere sürecinin başarıyla tamamlanmasına odaklanması gerektiği kaydedildi.

Paşinyan, Karabağ'da Ermeni nüfusun bölgeyi terk etmesinden Azerbaycan'ı suçlamıştı.

ETİKETLER
Azerbaycan Dağlık Karabağ
Sıradaki Haber
Hindistan'ın Manipur eyaletinde protestolar nedeniyle yeniden sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:54
Türkiye, Moldova'ya da doğal gaz ihraç edecek
15:36
Ankara Valiliği'nden 'sağanak' uyarısı
15:33
Afganistan'da yılbaşından bu yana 6'ncı çocuk felci vakası tespit edildi
15:31
Rusya savunma harcamalarını artırmayı planlıyor
15:21
Hindistan'ın Manipur eyaletinde protestolar nedeniyle yeniden sokağa çıkma yasağı ilan edildi
15:47
Şirinevler'de binada patlama: 1 ölü, 4 yaralı
Şirinevler'de binada patlama: 1 ölü, 4 yaralı
Şirinevler'de binada patlama: 1 ölü, 4 yaralı
FOTO FOKUS
Şirinevler'de binada patlama
Şirinevler'de binada patlama
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ