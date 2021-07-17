Haber Giriş: 17 Temmuz 2021 Cumartesi 01:40Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Azerbaycan heyeti KKTC'de
[Fotoğraf: AA]
Azerbaycan Milli Meclisi'nden bir heyet ilk kez Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) resmi temaslarda bulundu. Azerbaycan Milli Meclisi Dışişleri ve Parlamentolar Arası İlişkiler Komitesi heyeti, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni ziyaret etti.
Azerbaycan Milli Meclisi Dışişleri ve Parlamentolararası İlişkiler Komitesi Başkanı Samed Seyidov başkanlığındaki heyet, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından kabul edildi.
"Bir millet üç devletiz"
Tatar görüşmede Azerbaycanlı milletvekillerini kabul etmekten duyduğu memnuniyete vurgu yaptı. Tatar, "Bir millet üç devletiz. Hepimiz Türk soyundan geliyoruz" dedi.
Seyidov da Kıbrıs Barış Harekatı'nın 20 Temmuz'daki 47'nci yıl dönümünde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ziyaretinde, Azerbaycanlı milletvekillerinin de KKTC'de olacaklarını belirtti.
Heyet daha sonra KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Önder Sennaroğlu ve Başbakan Ersan Saner ile de görüşmeler gerçekleştirdi.
Etiketler: Azerbaycan KKTC Recep Tayyip Erdoğan Ersin Tatar
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