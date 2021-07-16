Filistinliler, işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli noktalarında işgalci Yahudi yerleşim birimleri karşıtı gösteriler düzenledi.

Gösterilere İsrail askerleri plastik mermi ve göz yaşartıcı gazla müdahale etti.

108 Filistinli yaralandı

Sert müdahale sonucu 68'i plastik mermiyle olmak üzere toplamda 108 Filistinli yaralandı, onlarcası da atılan gazdan etkilendi.

Gazeteciler de hedef alındı

Yaralananlar arasında biri Anadolu Ajansı için çalışan serbest foto muhabiri Nidal İştiyye olmak üzere 2 foto muhabiri de vardı. Anadolu Ajansı serbest foto muhabiri, İsrail güçlerinin, gazetecileri doğrudan plastik mermiyle hedef aldığını, kendi sol bacağına da 3 mermi isabet ettiğini söyledi.

Sivil Yahudi işgalciler, Filistin'in birçok noktasında karavan ve konteyner evlerden oluşan küçük kamplar kurmaya çalışıyor. Bu kamplara daha sonra başka yapılar da ekleniyor, böylece yasa dışı yerleşim birimlerinin büyümesine hız kazandırılıyor.

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Filistin'de 450 binden fazla sivil Yahudi işgalci yaşıyor.



Filistinliler cuma namazı sonrası, Nablus’a bağlı Beyta beldesi, Beyt Decen köyü ile Kalkilya'ya bağlı Kefr Kaddum beldeleri başta olmak üzere Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri karşıtı gösteri düzenledi.

İsrail güçleri göstericilere göz yaşartıcı gazın yanı sıra gerçek ve plastik mermiyle müdahale etti. Filistinliler ise taş atarak karşılık verdi.

Gerçek ve plastik mermi kullanıldı

Filistin Kızılayı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail güçlerinin, Beyta beldesi ile Beyt Decen köyündeki müdahalesinde 10 Filistinli gerçek, 15'i ise plastik mermiyle yaralandı, onlarca kişi göz yaşartıcı gaz bombasından etkilenerek boğulma tehlikesi geçirdi.

Biri Anadolu Ajansı için çalışan serbest foto muhabiri 2 basın mensubu yaralandı

Beyt Decen köyündeki gösterilere müdahalede yaralananlar arasında biri Anadolu Ajansı için çalışan serbest foto muhabiri Nidal İştiyye olmak üzere 2 foto muhabirinin olduğu ifade edildi.

Gazeteciler hedef alındı

İştiyye, İsrail güçlerinin, gazetecileri doğrudan plastik mermiyle hedef aldığını ve kendisinin sol bacağına da 3 mermi isabet ettiğini belirtti.

Kefr Kaddum beldesinde ise Halk Direniş Komiteleri Koordinatörü Murad İştivi de İsrail güçlerinin, cuma namazı sonrası gösteri yapan yüzlerce Filistinliyi gerçek ve plastik mermi ile göz yaşartıcı gaz bombası atarak dağıtmaya çalıştığını ve çok sayıda kişinin gazdan etkilendiğini dile getirdi.

Nablus'un güneyinde bulunan Sabih Dağı'nda Yahudi yerleşim üssü (karavan ve konteyner evlerden oluşan küçük yerleşim birimleri) kurulmasına tepki olarak Filistinliler Beyta beldesinde aylardan bu yana gösteri düzenleniyor.

Yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri 250’den fazla

İsrail yönetimi, bir Filistin toprağını yerleşime açmadan önce orada karavan ya da konteyner evlerden oluşan bir çeşit üs kuruyor. Bu üslere daha sonra başka yapılar da ekleniyor ve bölgeye altyapı hizmeti de getirilerek yerleşim birimlerinin büyümesine hız kazandırılıyor.

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da 250'den fazla yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerlerde ikamet eden 450 binden fazla Yahudi yerleşimci, Batı Şeria'da işgal altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zor hale getiriyor.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki Filistin topraklarında bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.