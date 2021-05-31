Haber Giriş: 31 Mayıs 2021 Pazartesi 18:15Son Güncelleme: Kaynak: AA
Azerbaycan, Ermenistan'ın insansız hava aracını indirdi
Azerbaycan ordusunun Ermenistan'a ait insansız hava aracını (İHA) indirdiği açıklandı.
Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, sınırdaki Kelbecer ili yönünde keşif uçuşu gerçekleştiren Ermenistan'a ait İHA'nın indirildiği belirtildi.
"Grifon-12" tipi İHA'nın vurulmadığı, özel teknik yöntemlerle indirildiği kaydedildi.
Etiketler: Azerbaycan Ermenistan İnsansız Hava Aracı
Son Haberler
- 18:51
- 18:56
- 18:26
- 17:59
- 18:01
Sıradaki Haber
"Sigara içenlerin koronavirüs riski yüzde 50 artıyor"
Yükleniyor lütfen bekleyiniz