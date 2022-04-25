Haber Giriş: 25 Nisan 2022 Pazartesi 10:05Son Güncelleme: Kaynak: AA
Azerbaycan-Ermenistan ortak komisyonu kısa zamanda toplanacak
[Fotoğraf: Getty ]
Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan'ın, Ortak Sınır Komisyonu ile barış anlaşması üzerinde çalışacak çalışma grubunun yakın zamanda bir araya gelmesini kararlaştırdığı açıklandı.
Azerbaycan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan, telefonda görüştü.
Görüşmede bakanlar, liderler düzeyinde varılan mutabakatların devamı niteliğinde görüş alışverişinde bulundu.
Bakanlar, sınırların belirlenmesi için kurulması öngörülen komisyonun katılımcı parametreleri üzerinde anlaşma sağladı.
Ortak Sınır Komisyonu ile barış anlaşması üzerinde çalışacak çalışma grubunun yakın zamanda bir araya gelmesini kararlaştıran bakanlar, insani alanda adımların sürdürülmesi konusunda görüş alışverişinde bulundu.
Etiketler: Azerbaycan Ermenistan
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