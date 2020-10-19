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Azerbaycan, Ermeni ordusundan ele geçirilenleri paylaştı
[Fotoğraf: Azerbaycan Savunma Bakanlığı]
Azerbaycan Savunma Bakanlığı Fuzuli ve Cebrayıl bölgelerinde ele geçirilen askeri araç ve mühimmatların görüntülerini paylaştı.
Azerbaycan Ordusu'nun sahada ilerleyişi kararlılıkla devam ediyor.
Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan işgalinden kurtarılan Fuzuli ve Cebrayıl kentlerinde ele geçirilen mühimmatları paylaştı.
Ele geçirilenler arasında, çok sayıda araç, silah, mermi ve makineli ağır silahların olduğu görülüyor.
Etiketler: Ermenistan AzerbaycanSon Güncelleme: 19 Ekim 2020 Pazartesi 23:24
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