Azerbaycan Ordusu'nun sahada ilerleyişi kararlılıkla devam ediyor.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan işgalinden kurtarılan Fuzuli ve Cebrayıl kentlerinde ele geçirilen mühimmatları paylaştı.

Ele geçirilenler arasında, çok sayıda araç, silah, mermi ve makineli ağır silahların olduğu görülüyor.