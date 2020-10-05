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Azerbaycan, Ermeni ordusundan ele geçirilenleri paylaştı
[Fotoğraf: Azerbaycan Savunma Bakanlığı]
Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan ordusundan ele geçirilen askeri araç ve mühimmatın fotoğraflarını paylaştı.
Bakanlık, söz konusu fotoğrafları web sayfasından yayımladı.
Fotoğraflarda, ele geçirilenler arasında çok sayıda tank, askeri araç ve mühimmatın olduğu görülüyor.
[Fotoğraf: Azerbaycan Savunma Bakanlığı]
[Fotoğraf: Azerbaycan Savunma Bakanlığı]
[Fotoğraf: Azerbaycan Savunma Bakanlığı]
[Fotoğraf: Azerbaycan Savunma Bakanlığı]
Öte yandan, Azerbaycan ordusu tarafından vurulan hedeflerin fotoğrafları da sayfada yer aldı.
[Fotoğraf: Azerbaycan Savunma Bakanlığı]
[Fotoğraf: Azerbaycan Savunma Bakanlığı]
[Fotoğraf: Azerbaycan Savunma Bakanlığı]
Etiketler: ermenistan son dakika Dağlık Karabağ azerbaycan son durum azerbaycan son dakika azerbaycan savunma bakanlığı azerbaycan ordusu azerbaycan ermenistanSon Güncelleme: 5 Ekim 2020 Pazartesi 18:44
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