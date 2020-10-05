Bakanlık, söz konusu fotoğrafları web sayfasından yayımladı.

Fotoğraflarda, ele geçirilenler arasında çok sayıda tank, askeri araç ve mühimmatın olduğu görülüyor.

[Fotoğraf: Azerbaycan Savunma Bakanlığı]

[Fotoğraf: Azerbaycan Savunma Bakanlığı]

[Fotoğraf: Azerbaycan Savunma Bakanlığı]

[Fotoğraf: Azerbaycan Savunma Bakanlığı]

Öte yandan, Azerbaycan ordusu tarafından vurulan hedeflerin fotoğrafları da sayfada yer aldı.

[Fotoğraf: Azerbaycan Savunma Bakanlığı]

[Fotoğraf: Azerbaycan Savunma Bakanlığı]

[Fotoğraf: Azerbaycan Savunma Bakanlığı]