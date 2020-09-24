Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik tehditkar siyaseti sürüyor. Ermeniler hemen her gün cephe hattında ateşkes ihlalleri gerçekleştiriyor, sivil yerleşim alanlarını hedef alıyor.

Ermenistan'ın yine gerilimi tırmandırdığı dönemde, Azerbaycan Dışişleri Sözcüsü Leyla Abdullayeva TRT Haber'e son gelişmeleri değerlendirdi. Abdullayeva, Ermenistan'ın amacını şöyle anlattı:

"Kendi işgalci siyasetlerini arka plana çekerek, sanki Azerbaycan Ermenistan'a tehdit oluşturuyormuş gibi kendi üyesi olduğu uluslararası kuruluşları, üçüncü ülkeleri bu anlaşmazlığa dahil etmek istiyorlar."

"Azerbaycan işgali hiçbir zaman kabul etmeyecek"

Abdullayeva, Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan'ın birlikte gerçekleştirdiği stratejik projelerin Ermenistan yönetiminin hedefinde olduğuna dikkat çekti.

"Tovuz yönünde sınırın yanında, doğu-batı koridorunda çok önemli enerji iletim hatları bulunuyor. Bu saldırı ile Ermenistan doğu-batı koridorunda Azerbaycan topraklarından geçen çok önemli altyapı projelerine tehdit oluşturmak istiyor ki bunu da zaten Ermenistan'ın askeri siyasi yönetimi bundan önceki yıllarda açık şekilde Azerbaycan'a karşı bu tehdidi seslendirdiler."

Kanayan bir yara olan Dağlık Karabağ konusu ise belirsizliğini koruyor. Ermenistan'ın müzakereler sonucunda somut bir neticenin elde edilmesini istemediğini söyleyen Abdullayeva, "Ermenistan tarafı maksatlı şekilde bu barış görüşmelerinin uzatılmasıyla meşgul" dedi.

Abdullayeva, ne olursa olsun Azerbaycan'ın işgali hiçbir zaman kabul etmeyeceğini söyledi.