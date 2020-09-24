Japonya Başbakanlık Ofisi (Kantei) açıklamasına göre, koronavirüs dahil birçok konuda iş birliğinin sürdürülmesinin ele alındığı görüşmede, Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in yeni görevinde Japonya Başbakanı Yoşihide Suga'ya başarılar diledi.

Görüşmede Suga, "Güney Kore son derece önemli bir komşu. Kuzey Kore dahil meselelerin üstesinden gelmek için ABD ile beraberce hareket etmeliyiz" dedi.

Suga'nın, son süreçte iki ülke ilişkilerinin "yıpranan ortamında bırakılmaması gerektiğine" ilişkin düşüncelerini aktardığı kaydedildi.

Kyodo ajansına göre, aralık ayında Çin’in Chengdu şehrinde bir araya gelen Moon ile önceki başbakan Abe Şinzo arasındaki temastan bu yana iki ülke liderleri ilk kez görüştü.