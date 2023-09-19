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Dünya
TRT Haber 19.09.2023 13:33

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı: Hiçbir durumda sivil halk hedef alınmıyor

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, "Alınan tedbirlerin hedefi tamamen yasa dışı askeri oluşumlar ve askeri altyapıdır. Azerbaycan tarafı hiçbir durumda sivil halkı hedef almıyor" açıklaması yaptı.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı: Hiçbir durumda sivil halk hedef alınmıyor

Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi:

Tedbirler kapsamında yalnızca meşru askeri tesisler ve askeri altyapı hassas silahlarla hedef alınıyor ve yok ediliyor.

Ermeni silahlı kuvvetlerine ait birliklerin yerleşim yerlerinin yakınlarına ateşli silahlar yerleştirmesini dikkate alarak, bölgedeki sivil halka askeri tesislerden uzak durmaya ve Ermeni silahlı kuvvetlerine ait birliklere destek vermemeye çağrıda bulunuyoruz.

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Bununla ilgili bilgi, mobil SMS servisi aracılığıyla Azerbaycan'ın Karabağ bölgesinin Ermeni sakinlerine gönderildi.

Aynı zamanda hoparlör teknik araçlarıyla halk uyarılmakta ve bilgilendirme broşürleri dağıtılmaktadır.

Azerbaycan Cumhuriyeti kanunları ve uluslararası insancıl hukuk normlarına uygun olarak güvenliği garanti edilen idari, sosyal, eğitimsel, tıbbi, dini ve diğer nesnelerin korunması ve korunması düzenlenecektir.

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Kadınlara, çocuklara, yaşlılara, bedensel engellilere ve hastalara gerekli tıbbi ve diğer yardımlar sağlanacak, onlara içme suyu ve yiyecek sağlanacak.

Nüfusun tehlikeli bölgeden tahliyesini sağlamak amacıyla Laçin yolu ve diğer yönlerde insani koridorlar ve kabul noktaları oluşturuldu. 

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