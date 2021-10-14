Bayramov, Belarus'un başkenti Minsk'te Bağımsız Devletler Topluluğu Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı.

Toplantıda, Karabağ Savaşı'ndan bahseden Bayramov, Azerbaycan'ın 30 yıllık işgale son vererek toprak bütünlüğünü sağladığını belirtti.

Bayramov, Ermenistan'ın işgal döneminde Azerbaycan'a ait tarihi, dini ve kültürel anıtları tahrip ettiğini belirterek artık sorunun geride kaldığını, şimdi başlıca amaçlarının kurtarılan toprakların imarı ve mültecilerin geri dönüşünün sağlanması olduğunu ifade etti.

İşgalden kurtarılan bölgelerde Azerbaycan'ın hayata geçirdiği imar faaliyetlerine değinen Bayramov, "Zorluklara rağmen Azerbaycan, Ermenistan ile ilişkilerini, uluslararası hukuk ilkeleri, özellikle egemenlik, toprak bütünlüğü ve sınırların dokunulmazlığına saygı temelinde normalleştirmeye hazırdır." dedi.

Bayramov, Rus mevkidaşı Lavrov'la görüştü

Bayramov, Minsk temasları kapsamında Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'la bir araya geldi.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, bakanlar, ikili ilişkileri ve Rusya ile Azerbaycan arasında diplomatik ilişkilerin tesisinin 30'uncu yılı dolayısıyla hayata geçirilecek etkinlikleri müzakere etti.

Bayramov ve Lavrov, 10 Kasım 2020'de Azerbaycan, Ermenistan ve Rusya tarafından imzalanan üçlü bildirinin tam uygulanmasını ve bölgesel konuları da konuştu.