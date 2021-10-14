Fransa Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, Kidal'daki son lojistik konvoyunun, bölgeden 12 Ekim'de ayrıldığı duyuruldu.

Bölgede, lojistik ve idari işlemlerin tamamlanması için son bir tabur asker bırakıldığı kaydedildi.

Kidal'dan sonra ülkenin yine kuzeyindeki Tessalit ve Timbuktu'daki Fransız üslerinin de kademeli boşaltılması bekleniyor.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Barkhane Operasyonu'nu gelecek yılın ilk çeyreğinde sonlandıracaklarını ancak bölgeden çekilmeyeceklerini duyurmuştu.

Macron, 8 Ekim'de Afrika-Fransa Forumu'nda yaptığı konuşmada ise Mali'de uzun süre kalmayacaklarını söylemişti.

Fransa-Mali ilişkileri, Wagner paralı askerlerinin Mali'de konuşlanacağı iddiaları üzerine gerilmişti.

Son olarak Mali Başbakanı Choguel Maiga, Fransa'ya ülkenin kuzeyindeki Kidal bölgesinde ayrı bir bölge oluşturarak silahlı grupları eğittiği suçlamasında bulunmuştu.

Barkhane Operasyonu

Mali'de siyasi istikrarsızlık ve El Kaide bağlantılı gruplarıyla mücadele gerekçesiyle 11 Ocak 2013'te Serval operasyonunu başlatan Fransa, bu ülkeye önce 3 bin ardından da 1500 asker konuşlandırdı.

Fransa, bu operasyonu 15 Temmuz 2014'te sona erdirse de askerlerini çekmeyip Moritanya, Çad, Nijer, Burkina Faso'ya konuşlandırarak faaliyetlerini "Barkhane Operasyonu" adıyla Sahel bölgesine genişletti.

Mali’de Fransa'nın "Barkhane Operasyonu" adı altında görevlendirdiği 5 bin askeri bulunuyor.