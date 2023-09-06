Azerbaycan Dışişleri Bakanı: Ermenistan yapıcı tavır almıyor

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Hırvatistan resmi ziyareti kapsamında, Hırvatistan Dış ve Avrupa İşleri Bakanı Gordan Grlic Radman ile başkent Zagreb'de bir araya geldi.

Bakanlar, görüşmenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Radman, Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve bağımsızlığına bağlılıklarını ifade ederek, "Avrupa Birliği'nin (AB) Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki ilişkilerin normalleşmesine katkıda bulunmak amacıyla en üst düzeyde çaba gösterdiğine dikkati çektim. İki ülke arasındaki açık sorunları çözmek için her zaman barışçıl yolu güçlü bir şekilde destekledik." dedi.

Bayramov, Ermenistan ile aralarındaki durumun iyileştirilmesine katkılarından dolayı Hırvatistan'a teşekkür ederek, "Maalesef benim temel mesajım, Ermenistan'ın hala iyi niyet göstermediği ve yapıcı bir tavır almadığıdır. Bunun yerine Ermeni tarafı bir geciktirme ve kafa karışıklığı oyunu oynuyor." değerlendirmesinde bulundu.

Ermeni tarafının, Dağlık Karabağ topraklarında sık sık silahlı provokasyonlar yaptığını belirten Bayramov, Azerbaycan topraklarında yaşayan Ermeni kökenli vatandaşların hak ve özgürlüklerinin, Azerbaycan anayasası ve uluslararası mekanizmalar tarafından güvence altına alındığını söyledi.

Bayramov, bu adımların uluslararası hukuka saygı temelinde uygulanmasının Güney Kafkasya'da barış ve istikrarı sağlayacağını kaydetti.​