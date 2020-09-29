Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, yaptığı açıklamada, "Türkiye’nin çatışmalarda taraf olmasıyla ilgili Ermenistan tarafından yapılan söylentiler provokasyon içeriyor. Türk Silahlı Kuvvetlerine ait F-16 uçakları hiçbir şekilde çatışmalarda yer almıyor" dedi.

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