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Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Türkiye, Ermenistan'la çatışmada taraf değil
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, "Türkiye, Ermenistan'la çatışmada taraf değil, Azerbaycan'a sadece moral destek sağlıyor." dedi.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, yaptığı açıklamada, "Türkiye’nin çatışmalarda taraf olmasıyla ilgili Ermenistan tarafından yapılan söylentiler provokasyon içeriyor. Türk Silahlı Kuvvetlerine ait F-16 uçakları hiçbir şekilde çatışmalarda yer almıyor" dedi.
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Etiketler: son dakikaSon Güncelleme: 29 Eylül 2020 Salı 19:29
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