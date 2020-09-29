Ermenistan ordusu sivilleri hedef alıyor. Havan mermilerinin hedefi olan Azerbaycan kentlerinden biri de Terter.

TRT Haber ekibinden Fuat Kozluklu ve kameraman Faruk Ayaz Terter’da vurulan bir apartmana gitti, Ermenistan saldırılarının sebep olduğu yıkımı görüntüledi.