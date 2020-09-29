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Ermenistan Terter'de havan mermileriyle sivilleri hedef aldı
Ermenistan ordusu sivilleri hedef alıyor. TRT Haber ekibi Azerbaycan'ın Terter kentinde vurulan bir apartmana gitti, Ermenistan saldırılarının sebep olduğu yıkımı görüntüledi.
Ermenistan ordusu sivilleri hedef alıyor. Havan mermilerinin hedefi olan Azerbaycan kentlerinden biri de Terter.
TRT Haber ekibinden Fuat Kozluklu ve kameraman Faruk Ayaz Terter’da vurulan bir apartmana gitti, Ermenistan saldırılarının sebep olduğu yıkımı görüntüledi.
Etiketler: trt haber terter Ermenistan AzerbaycanSon Güncelleme: 29 Eylül 2020 Salı 19:46
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