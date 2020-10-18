Stratejik konumu ve geniş yer altı zenginliklerine sahip Azerbaycan, bu özellikleriyle büyük medeniyetlere ev sahipliği yaptı.

Azerbaycan Türkleri ilk bağımsızlık mücadelesini 103 yıl önce verdi.

1918 yılında Osmanlı Devleti’nin gönderdiği Kafkas İslam Ordusu'nun yardımıyla Türk İslam aleminin ilk Cumhuriyeti kuruldu. Ancak ilk bağımsız cumhuriyetin ömrü uzun olmadı.

Sovyetler, bağımsızlık mücadelesine Ermenileri kullanarak cevap verdi

Azerbaycan 1920’de Sovyet işgaline uğradı. 1980’li yılların sonuna doğru Sovyetlerin çöküş sürecine girmesiyle birlikte Azerbaycan'ın da bağımsızlık mücadelesi güçlenmeye başladı.

Sovyetler ise Azerbaycan'ın bağımsızlık mücadelesine Ermenileri kullanarak cevap verdi.

Bağımsızlık yolunda 130'dan fazla şehit verildi

Ermeniler hem Karabağ'da hem de Ermenistan'da Azerbaycan Türklerini ya öldürdü ya da göçe zorladı. İlk aşamada 309 bine yakın Azerbaycanlı, doğduğu topraklardan göçe zorlandı. Bu sayı ilerleyen dönemlerde bir milyon aştı.

Tarihe kanlı Ocak olarak geçen 20 Ocak 1990’da da Kızılordu, bağımsızlık arzusunu bastırmak için Bakü'ye girerek silahsız Azerbaycan Türkünü sokaklarda katletti. O gün bağımsızlık yolunda 130'dan fazla şehit verildi.

18 Ekim 1991'de ikinci kez bağımsızlığa ulaştı

Baskılar, Azerbaycanlı Türklerin bağımsızlık ruhunu daha da şahlandırdı. Bu ruhla Azerbaycan bağımsızlığını ilan etti. 18 Ekim 1991 tarihi Azerbaycan devletinin ikinci kez bağımsızlığa ulaştığı gün olarak tarihe geçti.