Güney Afrika Awkaf Vakfı Başkan Yardımcısı Mickael Collier, cuma namazının ITV, Salaam Media, CII International Radio 786, Voice of the Cape, Radio Islam, ve Radio Al Ansaar gibi yayın kuruluşlarından takip edilebileceğini belirterek, "24 Temmuz, Ayasofya'nın 86 yıl sonra yeniden ibadete açılması nedeniyle Müslümanlar için çok önemli bir gün" dedi.

Cumhurbaşkanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığının desteğiyle İstanbul'da kılınacak cuma namazının Güney Afrika Cumhuriyeti'nde canlı yayımlanacağını vurgulayan Collier, namazın yerel saate göre 12.00'de başlayacağını kaydetti.

Collier, "29 Mayıs, İstanbul'un Osmanlı Halifesi tarafından fethinden daha fazlasıdır. Bu fetih hem İslam tarihi hem de dünya için bir dönüm noktasıdır" ifadesini kullandı.