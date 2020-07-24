İran’a ait yolcu uçağı Suriye hava sahasında büyük bir tehlike atlattı. Amerikan F-15 savaş uçağı, İran yolcu uçağına tehlikeli bir şekilde yaklaştı. İran, olayın soruşturulduğunu ve gerekli tedbirlerin alınacağını açıkladı. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı ise yaklaşmanın uluslararası standartlara uygun biçimde gerçekleştiğini belirtti.

Çok sayıda yolcu yaralandı

İran'ın Mahan Havayollarına ait yolcu uçağına, Suriye semalarında Amerikan savaş uçağı tehlikeli şekilde yaklaştı. Panik havasının oluştuğu uçakta oksijen maskelerinin kapakları açıldı. Uçak hızla irtifa kaybetti, çok sayıda yolcu yaralandı.

İran uçağı, Lübnan'ın başkenti Beyrut'a acil kodu ile iniş gerçekleştirdi. O anlar yolcular tarafından kaydedildi.

Olayın hemen ardından İran cephesinden bir açıklama geldi. İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Abbas Musevi, olayın ayrıntılarının soruşturulduğunu söyledi. Soruşturmanın ardından gerekli siyasi ve yasal önlemlerin alınacağını vurguladı. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in de gelişmelerden haberdar edildiğini belirtti.

CENTCOM'dan açıklama

Amerikan Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM ise olayın rutin bir görev sırasında meydana geldiğini açıkladı. F-15'lerin İran uçağına bin metre yaklaştığı, güvenli şekilde döndüğü ifade edildi.

Yaklaşmanın uluslararası standartlara uygun olarak güvenlik amaçlı gerçekleştiği aktarıldı.