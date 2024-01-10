Çok Bulutlu 3.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
TRT Haber 10.01.2024 06:21

Ay görevinde sorun: Astronotların inişi 2026'ya ertelendi

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), bilimsel incelemelerde bulunmak üzere Ay'a astronot gönderilmesini öngören Artemis Misyonu'nda, mürettebatın Ay'a inişinin 2026'ya ertelendiğini bildirdi.

Ay görevinde sorun: Astronotların inişi 2026'ya ertelendi

NASA'dan yapılan yazılı açıklamada, uzay aracıyla ilgili güvenlik endişelerinin yanı sıra astronotların giysisi ve iniş araçlarıyla ilgili sorunlar yaşandığı belirtildi.

Açıklamada, bu kapsamda astronotların aya inişinin Eylül 2026'ya ertelendiği bilgisi verildi.

Projenin tarihindeki değişikliğin başlıca nedenini "mürettebat güvenliği" olduğu vurgulanan açıklamada, ekiplerin tüm zorlukları titizlikle ele aldığı ifade edildi.

NASA Başkanı Bill Nelson, yaptığı açıklamada, "Güvenlik bizim en önemli önceliğimizdir." ifadesini kullandı.

Nelson, söz konusu gecikmelerin Artemis ekiplerine zorlukları aşmak için daha fazla zaman kazandıracağını kaydetti.

Artemis Misyonu bağlamında Ay'a bilimsel incelemelerde bulunmak üzere 4 astronot gönderilmesi planlanıyor.

ABD, aynı program çerçevesinde Ay'da kalıcı bir üs kurulması ve Ay'ın hem Mars yolculuğu için bir durak olarak kullanılması hem de burada değerli madenlerin çıkarılmasını öngörüyor.

ETİKETLER
NASA Uzay Çalışmaları
Sıradaki Haber
İsrail'de hastanelere yeni talimat: Binlerce yaralıyı barındırmaya hazırlanın
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
06:44
Bilecik'te yoğun kar: 30 santimetreye ulaştı
06:35
Deniz ulaşımına "olumsuz hava" engeli: Çok sayıda sefer iptal
06:34
Boeing, 737 Max 9 uçağındaki 'hatasını kabul etti'
06:32
2023 en sıcak yıl olarak kayıtlara geçti
06:25
ABD Başkanı Biden, Savunma Bakanı Austin'in prostat kanseri olduğunu yeni öğrenmiş
06:21
İsrail'de hastanelere yeni talimat: Binlerce yaralıyı barındırmaya hazırlanın
Meteoroloji'den 8 kente "yoğun kar yağışı" uyarısı
Meteoroloji'den 8 kente "yoğun kar yağışı" uyarısı
FOTO FOKUS
Ekvador'da silahlı grup, canlı yayın sırasında stüdyoyu bastı
Ekvador'da silahlı grup, canlı yayın sırasında stüdyoyu bastı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ