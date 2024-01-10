Belçika'dan İsrail'i soykırımla suçlayan davaya destek

İsrail, 3 aydan uzun süredir tüm dünyanın gözü önünde Gazze'de katliam yapıyor, insanlık suçu işliyor.

Tüm bu katliamlara karşı Batı ülkelerinden ciddi bir tepki gelmese de, İsrail karşıtı sesler Batı siyasetinde de daha sık duyulmaya başlandı.

Belçika Başbakan Yardımcısı Petra De Sutter, İsrail katliamlarına tepki gösterdi.

İktidar koalisyonunda Flaman Yeşiller Partisi'nin temsilcisi olan De Sutter, ülkesinin İsrail'in Gazze'deki soykırım tehdidine karşı sesiz kalamayacağını söyledi.

Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan De Sutter, Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Uluslararası Adalet Divanı'nda İsrail'i soykırımla suçlayarak açtığı davaya destek verilmesi çağrısında bulundu.

Belçikalı siyasetçi, "Belçika, Gazze'deki insanların sonsuz çilesini sadece kenarda izleyemez" ifadelerini kullandı.

"Belçika'nın, Güney Afrika'nın liderliğini takip ederek Uluslararası Adalet Divanı'nda eyleme geçmesini istiyorum" diyen De Sutter, Belçika hükümetine bu öneriyi sunacağını da belirtti.

De Sutter, daha önce de, "Gazze'de her gün çocuklar ölürken başımızı başka tarafa çeviremeyiz" demiş, Belçika hükümetinin İsrail'e karşı ticari yaptırımlar uygulaması çağrısında bulunmuştu.