Avusturyalı aktivist, Filistin’i desteklediği için "terör suçlamasıyla" yargılanacak

İsrail’in Gazze’ye yönelik yıkıcı saldırılarının başlamasıyla birlikte dünyanın birçok yerinde olduğu gibi Avusturya’da da düzenlenen Filistin'e destek gösterilerinde yaptığı konuşmalarla tanınan aktivist Michael Pröbsting, hakkında açılan davaya ilişkin, AA muhabirine konuştu.

Pröbsting, 7 Ekim sonrasında Avusturya’nın birçok kentinde İsrail karşıtı protestolar düzenlendiğini ve kendisinin de konuşmacı olarak bu gösterilere davet edildiğini belirterek, ocak ayında polisten bir tebligat aldığını ve bunun üzerine polis merkezine gittiğini anlattı.

"Teröre destekten soruşturma başlatılmış"

Burada yaklaşık 2 saat sorguya çekildiğini kaydeden Pröbsting, "Benim İsrail’e karşı, (Filistin) direnişe yönelik, İsrail devletine yönelik tutumum hakkında çok sayıda soru yönelttiler. Bana karşı bir soruşturma başlatılmış. Terörü desteklediğim ve terör çağrısında bulunduğum şüphesiyle bir soruşturma başlatılmış. Hakikaten Viyana savcılığı, bu nedenle 2 Mayıs’ta duruşmam olduğunu bana bildirdi." dedi.

Pröbsting, sözde terörü desteklemek ve övmek gerekçesiyle şahsına yönelik dava açıldığını savcılığın tebligatından öğrendiğini belirtti.

Filistin direnişini desteklemek ifadesinden terörü destekleme iddiası

Birçok konuşmasında kendisi ve yakın çevresinin açık bir şekilde Filistin direnişinin yanında yer aldıklarını ve Filistin halkının direnişini desteklediklerini, "terör devleti İsrail’in" de karşısında olduklarını ifade ettiklerini belirten Pröbsting, "Bu çatışmada tarafsız kalınamaz. Biz Filistinlilerin yanındayız. Savcılık, 'Filistin direnişi destekleme' ifadesini 'terörü desteklemek' anlamına geldiği iddiasında bulunuyor." diye konuştu.

Pröbsting, gösterilerde birçok konu üzerinde konuştuğunu belirterek, özellikle İsrail’in 7 Ekim’i, Gazze’yi yok etmek, katliamlarda bulunmak için kullanacağının başından itibaren açık bir durum olduğunu, bu nedenle katliamların önüne geçilmesi için çağrılarda bulunduğunu ifade etti.

"Apartheid devleti İsrail’e son verilerek, Filistin ve Yahudilerden oluşan ortak bir devlet kurulması ve milyonlarca Filistinli mültecinin de ülkelerine geri dönme hakkına sahip olmaları gerektiğini" konuşmalarında vurguladığını belirten Pröbsting, savcılığın suç unsuru olarak ileri sürdüğü söylemin ise "Siyonist devlete karşıyız ve Filistin direnişinin yanındayız." olduğunu aktardı.

Aktivist, 2 yıla kadar hapis cezası alabilir

Pröbsting, 2 Mayıs’ta görülecek davada suçsuz bulunmayı temenni ettiğini ancak kaybetmesi durumunda 2 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabileceğinin altını çizdi.

Söz konusu davanın çok çeşitli hedeflerinin olduğunu belirten Pröbsting, "Gösterilerde sıklıkla konuşma yaptığım için ben ve benim gibi çok sayıda isim Filistin yanlısı hareketin tanınan yüzü ya da temsilcisi konumundayız. Doğal olarak savcılık beni susturmak isteyecektir." diye konuştu.

"Bu dava üzerinden diğer aktivistler de susturulmak isteniyor"

Pröbsting, ancak bu davanın tamamen kendisiyle alakalı olmadığına, çok sayıda bireyin Filistin davasını desteklediğine işaret ederek, "Bu dava, tahminime göre 7 Ekim sonrasında Avusturya’da Filistin yanlısı bir aktiviste yönelik ilk dava. Savcılık bir örnek teşkil etmek istiyor. Savcılık, verilecek cezayla, benim gibi direniş ve Filistin için konuşan herkesin aynı durumu yaşayacağı ve aynı şekilde hakim karşısına çıkacağını göstermek istiyor. Bunun anlam ve amacı budur." görüşünü paylaştı.

Bu davanın siyasi bir dava olduğunu kaydeden Pröbsting, "Bu, demokratik haklara ve düşünce özgürlüğüne yönelik bir saldırı. Bu çok tipik bir durum; İsrail’in yanında yer alanlar ya da soykırımı onaylayanlar hakkında tabi ki hiçbir şekilde dava açılmıyor, aksine tamamen Filistin’in yanında yer alanlara dava açılıyor. Neden; çünkü Avusturya, terör ve Apartheid devleti İsrail’in yakın müttefiki ve destekleyicisi." değerlendirmesinde bulundu.