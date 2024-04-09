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Dünya
AA 09.04.2024 09:31

ABD, Yemen'de Husilere ait hava savunma sistemini vurdu

ABD, Yemen'deki İran destekli Husilere ait hava savunma sistemi, yer kontrol istasyonu ve Kızıldeniz üzerinden fırlatılan bir insansız hava aracı sistemini imha ettiğini duyurdu.

ABD, Yemen'de Husilere ait hava savunma sistemini vurdu
[Fotograf: TRT Haber]

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), X sosyal medya platformundan konuya ilişkin açıklamada bulundu.

Açıklamaya göre, dün Husiler tarafından kontrol edilen bölgelerde fırlatılmaya hazır iki füzesi bulunan hava savunma sistemi ve yer kontrol istasyonu vuruldu.

Husilerin fırlattığı bir insansız hava aracı sisteminin de imha edildiği aktarılan açıklamaya göre, Husiler 7 Nisan'da da koalisyon güçlerine ait bir gemi yönüne gemisavar balistik füze ateşledi.

CENTCOM, yaptığı ayrı bir açıklamada, "C-130" tipi askeri uçakla Gazze'nin kuzeyine içerisinde kuru gıdaların yer aldığı havadan insani yardım indirildiğini bildirdi.

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