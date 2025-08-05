Avusturya'da yüzlerce Filistin destekçisi, İsrail'in yaptığı soykırımı protesto etti

Uluslararası Af Örgütü Avusturya ve birçok sivil toplum kuruluşunun parlamento binası önünde düzenlediği gösteriye yüzlerce Filistin destekçisi katıldı.

Filistin bayrakları taşıyan göstericiler, Avusturya hükümetini Gazze'de işlenen soykırıma ortak olmakla suçladı.

Göstericilerden bazıları, "Gazze'de çocuklar gömülüyor, onlarla birlikte insanlık da gömülüyor", "Çocukları katletmek savunma değildir" ve "Filistin için Özgürlük" yazılı pankartlar taşıdı.

Uluslararası Af Örgütü Avusturya Şubesi Yöneticilerinden Shoura Hashemi, yaptığı konuşmada, geçen haftalarda Gazze'den gelen korkunç görüntülere şahitlik ettiklerini belirtti.

Hashemi, "Açlıktan ölen Filistinli çocukların ve yetişkinlerin fotoğraflarını gördük." dedi.

Açlığın bir savaş aracı olarak kullanılmasının önüne geçmek için ellerinden geleni yapmaları gerektiğini vurgulayan Hashemi, Batı Şeria'da Filistin topraklarının gasbının da sona ermesi gerektiğini söyledi.

Hashemi, "Tarih bize, gözlerinizin önünde insanlar ölürken siz ne yaptınız diye soracak. Uluslararası hukuk çiğnenirken, soykırım suçu işlenirken siz ne yaptınız?" diye konuştu.

Shoura Hashemi, bu soruya cevaplarının, yaptıkları adalet çağrıları, dayanışma ve insan hakları için verdikleri mücadele olacağını kaydetti.