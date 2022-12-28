Haber Giriş: 28 Aralık 2022 Çarşamba 21:50Son Güncelleme: Kaynak: AA
Avusturya’da kayak merkezinde kaza: 2 ölü
[Temsili Fotoğraf: Reuters]
Avusturya’nın Tirol eyaletinin Kitzbühel bölgesine bağlı Waidring kasabasındaki kayak merkezinde kaza yapan 17 yaşındaki iki Alman turist hayatını kaybetti.
Polisin yaptığı açıklamada, yüksek hızla kayan 2 Alman turistin, kontrollerini kaybederek pistin dışında yer alan taşlık alana düştükleri aktarıldı.
Açıklamada, kayak pistinin yaklaşık 50 metre aşağısında yer alan taşlık alana çakılan turistlerin ağır yaralandığı, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen kurtarılamadıkları aktarıldı.
Turistlerin, kış tatili için Almanya’dan Avusturya’ya geldikleri ifade edildi.
Etiketler: Avusturya
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