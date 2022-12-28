Haber Giriş: 28 Aralık 2022 Çarşamba 20:48Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Gazprom: Türkiye’de kurulacak merkez şeffaf ve adil fiyat sağlayacak
[Fotograf: Reuters]
Türkiye'de doğal gaz merkezinin kurulması için çalışmalar devam ediyor. Rus enerji şirketi Gazprom Başkanı Aleksey Miller, Türkiye'de kurulacak merkezin şeffaf ve adil fiyatlandırma sağlayacağını söyledi.
Gazprom Başkanı Aleksey Miller, Gazporm'un 2022 yılı faaliytelerini değerlendirdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin'in gaz merkezi kurulması için karar aldığını hatırlattı.
Doğal gaz merkezinin enerji piyasasında şeffaf ve adil bir fiyatlandırma oluşturacağını belirtti.
Miller, TürkAkım ve Mavi Akım doğal gaz boru hatlarının güvenilir şekilde çalışmaya devam ettiğini söyledi; Gazprom'un bu yıl 412,6 milyar metreküp doğal gaz üreteceğini kaydetti.
Etiketler: Doğalgaz Rusya Recep Tayyip Erdoğan
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