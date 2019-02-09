Avusturya'da eğitim bakanlığı ve başbakanlığa bağlı din işleri dairesi tarafından karnelerde seçmeli din dersi ve öğrencilerin dini aidiyetlerini gösteren kısımda yer alan İslam ifadesinin çıkartılarak yerine ülkedeki Müslümanları temsil eden Avusturya İslam Cemaatinin kısaltması olan İGGÖ'nün yazılması tepkilere neden oldu.

Ülkede yaşayan Müslümanlar başta olmak üzere akademisyenler ve çeşitli sivil toplum kuruluşları, resmi bir evraktan İslam ifadesinin çıkartılmasını Müslümanlara yönelik büyük bir ayrımcılık olarak yorumluyor.

700 binin üzerinde Müslüman'ın yaşadığı Avusturya'da aşırı sağcı hükümetin resmi bir evrakta din hanesine İGGÖ kısaltmasını kullanmasını mantık dışı olarak değerlendiren uzmanlar, dünya genelinde 1,5 milyar Müslüman'ın mensup olduğu dinin adının İslam olduğunu, İGGÖ'nün ise bu ülkede yaşan Müslümanları temsil eden bir kurum olduğuna dikkat çekiyor.

Aşırı sağcı hükümetin söz konusu değişikliği hayata geçirmeden önce kamuoyunu ve Müslümanları ciddi oranda bilgilendirmemiş olması, art niyetli bir tutum olarak değerlendiriliyor.

Müslümanlar dışında diğer din ya da cemaatlere yönelik herhangi bir değişiklik yapmayan hükümetin bu tutumu İslam cemaatini yıpratmanın yanı sıra ülkede kısık sesle de olsa dillendirilen "Avrupa ya da Avusturya İslamı'nı" hayata geçirmek için atılmış bir adım olarak yorumlanıyor.

"Her türlü yasal yola başvuracağız"

İGGÖ Başkanı Ümit Vural, yaptığı açıklamada, Eğitim bakanlığının ülkedeki teamüllere aykırı olarak herhangi bir istişare ve diyaloğa ihtiyaç duymadan, okul müdürlerine gönderdiği genelgeyle, karnelerdeki din hanesi ve din dersi kısmından İslam ifadesini çıkardığını anlattı.

Vural, yetkililerle yaptığı görüşmenin istedikleri doğrultuda geçmediğini belirterek, "İslam dini ifadesini aslında böyle basit bir bürokratik müdahale ile resmi bir evrak olan karnelerden silmeye gayret ediyorlar. İGGÖ olarak buna karşı her türlü yasal yola başvuracağız." dedi.

Eğitim Bakanlığının değişikliğe gerekçe olarak Alevi çocukların, seçmeli Alevilik dersi yerine İslam dersini yanlışlıkla almalarını önlemek için bu değişikliği yaptıklarını belirten Vural, "Her iki din dersine ilişkin kısımda 'Alevi' ve 'İslam' ifadeleri açık şekilde yazıyor. Böyle bir durumda yanlışlık yapılması pek mümkün değil." değerlendirmesinde bulundu.

Vural, bakanlığın bir oldubittiye getirerek karnelerden İslam kelimesini çıkartmasının ileride önemli sorunlara yol açacağına dikkat çekerek, "Bu adım İslam ifadesinin yavaş yavaş resmi evraklardan silinmesine yol açacak. Müslümanları tanımlayan İslam kelimesi yerine bir hükümetin yakıştırdığı İGGÖ kısaltması kimlik olarak kullanılacak. Bunu kabul etmemiz mümkün değil." dedi.

"İGGÖ zayıflatılmak isteniyor"

Georgetown Üniversitesinde kıdemli araştırmacı olarak çalışmalarını sürdüren Siyaset Bilimci Dr. Farid Hafez, İslam yerine İGGÖ yazılmasının uzun vadede, Müslümanları resmen temsil eden İslam Cemaatini zayıflatma yönünde atılmış bir adım olarak gördüğünü söyledi.

Hafez, "Hükümet bu adımla Avusturya İslam Cemaatini kurum olarak zayıflatmayı hedeflerken, bu değişiklikle kurumun yerine farklı aktörleri etkili kılmak istiyor. Bugün bütün cami ve dernekler kurumun bünyesinde ancak böyle olmasını istemiyorlar. 2013 öncesi Alevi ve Şia cemaati İGGÖ'nün bünyesindeydi, bugün üçe ayrılmış durumda. Bu kurumu zayıflatma yönünde atılan ilk adımdı. Şimdi ise toplumun nazarında İslam ifadesini ortadan kaldırarak kurumu zayıflatma adına ikinci adım atılıyor." değerlendirmesinde bulundu.

"Kendilerince bir İslam oluşturmak istiyorlar"

Aşırı sağcı hükümetin resmi bir evraktan İslam ifadesini çıkarmasının başka anlamlarının da olduğuna dikkati çeken Hafez, "Bu yönetim iktidarda olduğu sürece, kendilerine göre bir İslam meydana getirmek istiyorlar, bu değişikliği bu yönde atılmış bir adım olarak değerlendiriyorum." şeklinde konuştu.

Avusturya'daki Müslümanları da eleştiren Hafez, Müslümanları olumsuz yönde etkileyen birçok konuda yeterince kamuoyu oluşturulamadığı, gerekli tepki ve önlemlerin zamanında alınamadığına işaret etti.

Viyana Mısırlılar Cemaati Sözcüsü İbrahim Roma Ali de ülkede yaşayan Müslümanlara yönelik aşırı sağcı hükümet tarafından bir başka olumsuz uygulamanın hayata geçirildiğini belirterek, Avusturya'da yaşayan Müslümanların birlik içinde hareket ederek hukuki yollarla haklarını araması gerektiğinin altını çizdi.

Ali, Müslümanların aşırı sağcı hükümetin uygulamaları karşısında seslerini yükseltmesi gerektiğini vurgulayarak, "Önce anaokullarında başörtüsünü yasakladılar, şimdi ilkokullarda yasağın yürürlüğe girmesi için çalışılıyor. Her olumsuz adımı bir yenisi takip ediyor. Bu durum karşısında sessiz kalırsak, Müslümanların dini olan İslam ifadesi ileride tamamen hayatımızdan çıkartılmış olacak." dedi.

Ülkedeki çeşitli sivil toplum kuruluşları, imza kampanyaları ve yetkililere gönderilmek üzere hazırlanan dilekçelerle tepkilerini ortaya koyarak, değişikliğin ivedilikle kaldırılması talebinde bulunuyor.

Kaynak: AA