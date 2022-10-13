Avusturya’nın başkenti Viyana başta olmak üzere ülkede 2 milyonun üzerinde abonesi bulunan Wien Enerji'den yapılan açıklamaya göre, bu aydan itibaren yapılan yeni kayıtlarda bir kilovatsaat elektrik 41 sente yükseltildi.

Söz konusu zamla son bir yılda ülkede elektrik fiyatlarına yaklaşık yüzde 300 oranında zam yapılmış oldu.

Bu arada kısa süre zarfındaki ikinci zamma rağmen yetkililer, Wien Energie'nin diğer şirketlere kıyasla ülkede en düşük fiyata elektrik arzında bulunduğunu kaydetti.

Tasarruf önlemleri

Enerji Bakanlığının bu yıl için açıkladığı yüzde 11'lik tasarruf hedefi kapsamında ülkenin 4 büyükşehrinden biri olan Salzburg'daki okullarda sıcak su kullanımına son verileceği duyuruldu.

Ayrıca Avusturya'nın ikinci büyük kenti olan Graz'da ise bir alışveriş merkezi enerjiden tasarruf amacıyla açılış saatlerini kısaltırken aynı kentteki dünyaca tanınan mobilya firması IKEA da çalışma saatlerini yaklaşık bir saat azaltacağını açıkladı.

Yüze 80 oranında Rus doğal gazına bağımlı olan Avusturya'da iktidar, "elektrik fiyatlarına fren" adı verilen bir yardım paketi açıklamış, buna göre kasımdan itibaren geçerli olmak koşuluyla 2 bin 900 kilovatsaate kadar elektriğin birim fiyatını 10 sente sabitlemişti.