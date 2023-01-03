Haber Giriş: 3 Ocak 2023 Salı 14:07Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Avusturya'da camiye saldırı
İslam karşıtlığının yükseldiği Avusturya'nın başkenti Viyana'da bir cami saldırıya uğradı.
Viyana'nın Ottakring bölgesindeki Fatih Camii'nin giriş kısmı kundaklandı.
Saldırganın kimliği henüz belirlenemedi.
Polis, saldırıyla ilgili soruşturma başlattı.
Avusturya İslam Cemaati Başkanı Ümit Vural, caminin vandalizmin hedefi olduğunu söyledi; "Olayın aydınlatılmasını bekliyoruz." dedi.
Etiketler: Avusturya İslam Düşmanlığı
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