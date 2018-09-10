Avusturya’da aşırı sağ karşıtı gösteri

Avusturya'nın başkenti Viyana’nın 19. bölgesinde toplanan göstericiler, “Irkçılara hayır”, “Nazilere yönetimde hayır” yazılı pankartlar taşıdı.

Aşırı sağcıların açıklama yapmasına izin vermediler

Aşırı sağcı grubun basın açıklaması yapacağı Cobenzl Meydanı'na doğru yürüyen göstericiler, hareket üyelerinin açıklama yapmasına izin vermedi.

Eylemi düzenleyen Linkewende sivil toplum kuruluşu Sözcüsü David Albrich yaptığı açıklamada, "Nazi Kimlik Hareketi'ni protesto etmek amacıyla gösteri yaptıklarını" söyledi.

"Viyana, Chemnitz olmayacak"

Albrich, ırkçı grubun Viyana başta olmak üzere ülkede etkinlik yapmasına müsaade etmeyeceklerini belirterek, "Almanya’nın Chemnitz kentinde mülteci, Müslüman ve yabancıları hedef alan saldırılarını burada yapmalarına izin vermeyeceğiz. Viyana, Chemnitz olmayacak" dedi.

Aşırı sağcı hükümetin politikalarının ırkçılığı körükleyerek, toplumda ayrışmaya neden olduğunu anlatan Albrich, Nazi dünya görüşüne yakın birçok ismin mevcut hükümette bakanlık görevi yürüttüğünü söyledi.

Albrich, Almanya’da yaşananların Avusturya’da tekrarlanmaması için her görüşten insanın ırkçı, Müslüman ve göçmen karşıtı gruplara karşı birlikte hareket etmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

Polisin, iki grubun karşılaşmaması için geniş güvenlik önlemi aldığı gösteri olaysız sona erdi.

Kaynak: AA