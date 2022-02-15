Schallenberg, Rusya-Ukrayna gerilimine ilişkin Alman basınına açıklamalarda bulundu.

Rusya'nın olası bir müdahalesi gerekçe gösterilerek diplomatların başkent Kiev'den çekilmesi kararını eleştiren Schallenberg, "Diplomatlarınızı erken bir zamanda çekerseniz bunun Ukrayna'daki insanlara yönelik kuşku uyandırıcı bir işaret olacağını düşünüyorum." dedi.

Schallenberg, bu kırılgan süreçte Avusturyalı diplomatların mümkün olduğunca Ukrayna'da kalmayı sürdüreceğini söyledi.

Avusturya, Ukrayna'ya silah göndermeyecek

Almanya'nın söz konusu gerilim karşısındaki duruşunu desteklediklerini belirten Schallenberg, Avusturya'nın Ukrayna'ya silah göndermeyeceğini aktardı.

Schallenberg, iki ülke arasındaki gerginliğe ilişkin kullanılan dile dikkat edilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.