Haber Giriş: 9 Ekim 2022 Pazar 12:35Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Avusturya cumhurbaşkanını seçiyor
[Temsili fotoğraf: Getty Images]
Avusturya'da bugün düzenlenen cumhurbaşkanlığı seçiminde mevcut Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen dahil 7 aday yarışıyor.
Ülkede, parlamentodaki partilerden yalnızca aşırı sağcı Özgürlük Partisi cumhurbaşkanı adayı çıkardı.
Yeşiller Partisi'nin eski genel başkanı ve mevcut cumhurbaşkanı Van der Bellen bağımsız aday oldu.
Bellen'in oy oranı anketlerde yüzde 50'nin üzerinde görünüyor.
Avusturya’da cumhurbaşkanlığı seçimi düzenleniyor. Seçime ilişkin son durumu @trthaber muhabiri Ramazan Aktaş aktardı. pic.twitter.com/pJs3ZCcquO— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) October 9, 2022
İlk turda hiçbir adayın yüzde 50'ye ulaşamaması halinde 6 Kasım'da ikinci tur yapılacak.
9 milyon nüfusa sahip Avusturya'da, yaklaşık 300 bin Türk yaşıyor; 6,5 milyona yakın kayıtlı seçmen bulunuyor.
Etiketler: Avusturya
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