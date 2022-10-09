AFAD 5,1 büyüklüğündeki depremin İyon Denizi'nde meydana geldiğini duyurdu.

Depremin 10,91 kilometre derinlikte meydana geldiği de belirtildi.

Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi ise önce 5,7 olarak açıkladığı depremin büyüklüğünü 5,1 olarak değiştirdi.

Atina'dan da hissedilen depremde can kaybı olmadı ve hasar meydana gelmedi.