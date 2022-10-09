Haber Giriş: 9 Ekim 2022 Pazar 01:28Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
İyon Denizi'nde 5,1 büyüklüğünde deprem
Yunanistan'da 5,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremde can ve mal kaybı olmadı.
AFAD 5,1 büyüklüğündeki depremin İyon Denizi'nde meydana geldiğini duyurdu.
Depremin 10,91 kilometre derinlikte meydana geldiği de belirtildi.
Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi ise önce 5,7 olarak açıkladığı depremin büyüklüğünü 5,1 olarak değiştirdi.
Atina'dan da hissedilen depremde can kaybı olmadı ve hasar meydana gelmedi.
Etiketler: Deprem Yunanistan
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