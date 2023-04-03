ABC News'in haberine göre ailesi, Kuzey Bölgesi'nde yaşayan "Gumatj" kabilesinin lideri Yunupingu'nun uzun süredir mücadele ettiği hastalık nedeniyle hayatını kaybettiğini açıkladı.

Kızı Binmila Yunupingu, babasının ölümünün "büyük bir kayıp" olduğunu belirtti.

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, "ulusal bir hazine ve iyi bir lider" olarak nitelediği Yunupingu'nun ailesine taziyelerini iletti.

Albanese, "Sesinizin duyulmasını istiyorsanız işitildiğinden emin olmalısınız. Yunupingu, mücadelesinde bunu sağladı." dedi.

1948'de Avustralya'nın kuzey topraklarında doğan Yunupingu, 1960-1970 yıllarında yerlilerin topraklarını savunma mücadelesinde önemli rol oynamış ve uzun yıllar boyunca hükümete danışmanlık yapmıştı.

Ülkenin en etkili Aborjin liderleri arasında gösterilen Yunupingu, 1978'de "Yılın Avustralyalısı" seçildi ve 1985'te yerlilere yaptığı hizmetlerden dolayı "Order of Australia" madalyasıyla ödüllendirildi.

Avustralya hükümeti, 30 Mart'ta yerli halkın anayasada tanınması ve parlamentoda daha çok söz sahibi olmasını amaçlayan "Mecliste Yerli Sesi" referandumuna ilişkin tasarıyı parlamentonun alt kanadına sunmuştu.

Ekim-aralık aylarında yapılması planlanan referandumda tasarı onaylanırsa Avustralya Anayasası'nda yerli halklar lehine değişikliklere gidilecek.

"Mecliste Yerli Sesi" referandumu, Avustralya'daki yerli halkların hayatlarını etkileyen yasalar ve politikalar hakkında hükümetin her kademesine doğrudan tavsiyelerde bulunmalarının yolu olarak görülüyor.