Avustralyalılar 20 yıl içinde Çin'in askeri tehdit olacağını düşünüyor

Avustralya'daki Lowy Enstitüsü, mart ayında, 2 bin 77, nisan ayında ise 4 bin 469 Avustralyalıyla uluslararası ilişkiler konularında geniş yelpazeli bir anket yaptı.

Anket sonuçları, Avustralyalıların yüzde 44'ünün, Çin'i ekonomik bir ortak olarak gördüğünü ortaya koyarken, yüzde 52'sinin ise Pekin'e güvenlik tehdidi olarak baktığını gösterdi.

10 Avustralyalıdan 6'sı, ABD ve Çin arasında Tayvan üzerinde askeri çatışma olasılığı görürken, ankette bu oran 2020'ye göre iki katına çıktı.

Avustralyalıların yüzde 74'ü ABD ile ittifakın bir savaşa sürükleyeceği düşüncesinde

Ayrıca ankete katılanların yüzde 82'sinin, ABD ile müttefikliği çok önemli gördüğü ortaya çıkarken, bunun ise 2022'deki yüzde 87'lik orana göre düştüğü tespit edildi.

Anketin diğer bir önemli sonucu ise Avustralyalıların yüzde 74'ünün, ABD ile ittifakın, Canberra'yı Asya'da bir savaşa sürükleyeceği düşüncesi oldu.

Ankete katılanların yüzde 75'inin de Çin'in 20 yıl içinde Avustralya için askeri bir tehdit olacağını düşündüğü ortaya çıkarken, bunun ise 2018'e göre yüzde 30 fazla olduğu aktarıldı.

Avustralyalıların yüzde 80'i, Tayvanlı mültecilere sıcak bakıyor

Çin'in, Tayvan'a saldırması durumunda Avustralya'nın cevabının ne olması gerektiği sorusuna ise katılımcıların yüzde 80'i, Tayvanlı mültecilerin Avustralya'ya kabul edilmesini desteklediği cevabını verdi.

Tayvan'ı işgal etmesi durumunda Pekin'e karşı ekonomik ve diplomatik ambargoya "evet" diyenlerin oranı ise yüzde 76 oldu.

Katılımcıların yüzde 42'si ise Tayvan'ı Çin'e karşı savunmak için Canberra'nın bölgeye asker göndermesi fikrini destekledi.

Avustralyalıların yüzde 67'si, Canberra'nın, ABD ve İngiltere ile Ekim 2021'de imzaladığı nükleer denizaltı teknolojisi alanında işbirliğini öngören AUKUS'u desteklerken, katılımcıların yaklaşık yüzde 50'si de nükleer denizaltıların, maliyetine değmeyeceğini düşünüyor.

Avustralyalılar, siber saldırı tehditlerinden endişeli

Siber saldırı tehditleri, Avustralyalıların bir başka endişesi olarak öne çıktı. Katılımcıların yüzde 68'i, 10 yıl içinde diğer ülkelerden gelecek siber saldırıları, kritik tehdit olarak değerlendirdi.

Lowy Enstitüsü İcra Direktörü Dr. Michael Fullilove, anketle ilgili açıklamasında, "2023 Lowy Enstitüsü Anketi, Avustralyalıların iyimserliğini ortaya koyuyor. Geçen yıla göre daha fazla Avustralyalı kendini güvende hissediyor. Demokrasiye olan inançları güçlü olmaya devam ediyor. Avustralya'nın ekonomik görünümü hakkında nispeten umutlu olmaya devam ediyor." ifadesini kullandı.

Bazı durumlarda, halkın tutumunun önemli ölçüde değiştiğini vurgulayan Fullilove, "Avustralya-Çin ilişkisi istikrar kazanıyor ve Avustralya'nın Çin algısındaki keskin olumsuzluklar dengelendi." görüşünü paylaştı.

Öte yandan Fullilove, Çin ile Devlet Başkanı Şi Cinping'e güvenin düşük kalmaya devam ettiğine dikkati çekerek, 5 yıl önce Avustralyalıların yarıdan fazlasının sorumlu bir şekilde hareket edeceği konusunda Çin'e güvendiğini, ancak bunun yüzde 15'e düştüğünü dile getirdi.