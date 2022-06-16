Avustralya'nın Queensland bölgesinde ilginç bir hırsız yakalama vakası yaşandı.

Brendan Mills ve ailesi pazar öğleden sonra evleri olan Waterford West, Logan'a döndüklerinde,arabalarının içinde tanımadıkları bir kadın gördü.

İddiaya göre 24 yaşındaki kadın, akşam 17.20 sıralarında eve girip duş aldı ve ailenin kıyafetlerini giydi.

Daha sonra arabayı çalmak için şoför koltuğuna oturdu. Ancak hızlı düşünen araç sahibi ve bahçedeki forklift sayesinde planları suya düştü.

Mills hızla harekete geçti, yakındaki forkliftine atladı ve hırsız olduğu iddia edilen arabayı neredeyse iki metre havaya kaldırdı.

Çatalların konumu nedeniyle otomobilin kapılarını açamayan kadın, polis gelene kadar içeride mahsur kaldı.

Brendan Mills “Orada kimin olduğunu veya hangi silahlara sahip olduklarını bilmiyordum. Ailem yakındaydı ve bir numaralı hedefim onları güvende tutmaktı. Buradaki güvenilir forkliftimde oldukça rahatım, o halde bununla başa çıkmanın daha iyi bir yolu var mı?" dedi.

Araba yavaşça indirildi ve polis olaysız bir şekilde kadını gözaltına aldı.