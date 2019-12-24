The Guardian'ın haberine göre, kontrol altına alınamayan yangınların 100'den fazla farklı noktada devam ettiği Yeni Güney Galler'de itfaiye birimi, eyalet genelinde toplam 3,41 milyon hektar alanın yandığını belirtti.

İtfaiye sözcüsü Angela Burfor, yangınların ölçeğinin "benzeri görülmemiş" boyutta olduğunu söyledi.

Yeni Güney Galler'deki yangınlarda 829 evin yok olduğunu aktaran Burfor, hasar tespit çalışmalarının devam ettiğini ve bu sayının artabileceğini ifade etti.

Burfor, eyalette yer alan Sidney kenti yakınlarındaki Gosper Dağı'ndaki alevlerin 488 bin 174 hektarlık alana yayıldığını bildirdi.

[Fotoğraf: Reuters]

Queensland Yangın ve Acil Durum Hizmetlerinden yapılan açıklamada, eyalette etkili olan yangınlarda eylül ayından bu yana 249 bin 604 hektar alanın, 28 ev ve 58 kulübenin kül olduğu bildirildi.

Victoria itfaiye servisi, eyalette kontrol altına alınamayan yangınlar nedeniyle 122 bin hektardan fazla alanın yandığını kaydetti.

Güney Avustralya eyaletinde eylülden bu yana devam eden yangınlarda toplam 54 bin hektar alan kül oldu. Eyalette cuma günü etkili olan bir yangında 86 evin ve 500 müştemilatın yok olduğu ifade edildi.

Batı Avustralya eyaletindeki yangınlar nedeniyle kasım ayından bu yana yaklaşık 1,2 milyon hektarlık alan kül oldu.

Gönüllü itfaiyecilere ücretli izin

Diğer yandan, Avustralya Başbakanı Scott Morrison, yangın söndürme çalışmalarına katılan federal kamu sektöründen gönüllü itfaiyecilere ücretli izin hakkı verileceğini belirtti.

[Fotoğraf: Reuters]

Muhalefetteki İşçi Partisi, hükümete gönüllü itfaiyecilere tazminat ödenmesi konusunda baskı yapıyor.

BBC'nin haberine göre, eylül ayından bu yana Yeni Güney Galler eyaletindeki yangın söndürme çalışmalarına 3 bine yakın kişi katılıyor ve Yeni Güney Galler Kırsal İtfaiye Ekibi (NSW RFS) bunlardan yüzde 90'a yakınının ücret ödenmeyen gönüllüler olduğunu ifade ediyor.

Kaynak: AA