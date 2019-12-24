Japon hükümeti ücretsiz kreş imkanı ve finansal destek sağladı. Ancak bir türlü istenen doğum oranına ulaşılamadı.

Son 30 yılda doğum grafiği hızla aşağı indi.

Japonya'da doğan bebeklerin sayısı 900 binin altına düştü.

Yetkililer, nüfus daralmasını ülkedeki aile yapısı ve hayat tarzının son 30 yılda dönüşüm geçirmesine bağlıyor.

Şu an 125 milyonun üzerinde olan ülke nüfusunun, 2050 yılına kadar 87 milyona düşeceği tahmin ediliyor.

Yaşlı nüfus ise sürekli artıyor. Japon halkının yüzde 20’si 65 yaşın üstünde.

Hükümet, genç nüfus için daha fazla doğum teşviki sağlamayı planlıyor.

Kaynak: TRT Haber

