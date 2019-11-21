Yeni Güney Galler itfaiyesinden yapılan açıklamada, dumanın, çoğu eyaletin kuzey kesimlerinde etkili olan yaklaşık 50 yangından yükseldiği bildirildi.

Hava kirliliği seviyelerinin, ulusal standartların yaklaşık 10 kat üstünde kaydedildiğinin aktarıldığı açıklamada, "Dumanın birkaç gün daha sürmesi bekleniyor." ifadesine yer verildi.

Sydney'in üstünü örten kalın duman tabakası nedeniyle solunum ve kalp rahatsızlığı olan kişilere, kapalı mekanlarda kalmaları ve gerektiği durumlarda tıbbi yardım almaları tavsiyesinde bulunuldu.

[Fotoğraf: Reuters]

Geçen hafta kontrol altına alınamayan yangınlar nedeniyle acil durum ilan edilen Yeni Güney Galler ve Queensland eyaletlerinde 600'den fazla ev kül oldu.

Yeni Güney Galler ve Queensland'in ardından dün Güney Avustralya, Victoria ve Tazmanya eyaletlerinde de en üst seviyede yangın alarmları verilmişti.

Batı Avustralya eyaletinde de geçen hafta yangınlar nedeniyle acil durum uyarıları yapılmıştı.

Kaynak: AA