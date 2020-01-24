Avustralya Eylül ayından bu yana yangın felaketi ile baş etmeye çalışıyor. 33 kişinin hayatını kaybettiği yangınlar, atmosfere de zarar verdi.

İnsan unsurunun neden olduğu sera gazı salınımı karbondioksit artışının temel nedeni.

Ancak uzmanlara göre Avustralya'daki yangınların küresel iklim üzerindeki olumsuz etkisi, durumu daha da kötüleştirdi.

Atmosferdeki karbondioksit düzeyi, bilim insanlarınca belirlenen güvenli sınırı aştı.

Avustralya'da yangın söndürme uçağının kaza yapması sonucu hayatını kaybeden Amerikalı 3 itfaiyeci ile ilgili soruşturma da sürüyor.

Başkent Kanberra'nın güneyindeki dağlık bir alana düşen uçağın, neden arızalandığı henüz bilinmiyor.

Kaza bölgesine gönderilen uzman ekibin, hayatını kaybeden itfaiyecileri arama çalışması sürüyor.

Kaynak: TRT Haber

