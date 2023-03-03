Bir bölge sakini ABC radyosuna verdiği demeçte, 17 yaşındaki çocuğun sel bölgesinden tahliye edilirken bacağın arkasından ısırıldığını söyledi.

BBC'de yer alan habere göre genç, tedavi için yerel bir kliniğe götürüldü.

Avustralya Savunma Kuvvetleri, şiddetli yağışlardan sonra selin vurduğu uzak bölgelere yardım etmek için çağrıldı.

Hükümet bakanı Chansey Paech, Victoria Nehri kıyılarını vuran şiddetli yağmurun ardından, 35'i tıbbi ihtiyaçları olan 700 kişinin Kalkarindji'den uçakla çıkarıldığını söyledi.

Yetkililer, tahliye edilen insanların eski bir Covid karantina tesisi olan Howard Springs'e yerleştirileceğini ve çocukların yerel okullara gidebileceğini söyledi.