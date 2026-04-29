Avustralya’da uçak kazası: Parafield Havalimanı hava trafiğine kapatıldı

Güney Avustralya polisinden yapılan açıklamaya göre, küçük bir uçak iniş denemesi yaptığı sırada henüz belirlenemeyen bir nedenle pist yakınındaki hangara çarptı.

Çarpmanın etkisiyle hangarda büyük bir yangın başlarken, bölgeden yoğun siyah dumanlar yükseldiği bildirildi.

Bölge tahliye edildi, uçuşlar durduruldu

Olayın ardından acil servis ekipleri bölgeye sevk edildi ve havalimanının çevresi güvenlik gerekçesiyle tahliye edildi.

Havalimanı sözcüsü, tüm hava trafiğinin durdurulduğunu ve ekiplerin yangına müdahalesinin sürdüğünü açıkladı.

Yaralı durumu belirsizliğini koruyor

Uçakta kaç kişinin bulunduğu veya hangar içinde yaralanan olup olmadığına dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Yetkililer, dumanın geniş bir alana yayıldığını belirterek çevre sakinlerine kapalı alanlarda kalmaları ve olay yerinden uzak durmaları çağrısında bulundu.