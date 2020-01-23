Bakan Akar: Yunanistan'dan uluslararası hukuka göre davranmasını bekliyoruz

Bakan Akar: Yunanistan'dan uluslararası hukuka göre davranmasını bekliyoruz

Meyvesi küçük, rengi farklı... Van'da yeni bir iğde türü keşfedildi

Meyvesi küçük, rengi farklı... Van'da yeni bir iğde türü keşfedildi

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