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Avustralya'da uçak düştüHaber Giriş:
Avustralya'da, aylardır süren orman yangınlarının söndürülmesine destek veren C-130 Herkül tipi nakliye uçağı düştü. Uçakta bulunan üç kişi hayatını kaybetti.
Kaza, Avustralya'nın Yeni Güney Galler eyaletinin Karlı Monaro bölgesinde meydana geldi.
Bölgeyi etkisi altına alan orman yangınlarının söndürülmesine destek için yangın önleyici malzeme taşıyan uçakla irtibat kesildi.
Uçağın düştükten sonra infilak ettiği belirtildi.
Yetkililer, uçakta bulunan 3 kişinin de Amerikalı olduğunu ve hayatlarını kaybettiğini açıkladı.
Kazanın nedeni araştırılıyor.
Kaynak: TRT Haber
Etiketler: avustralya uçak orman yangınları uçak kazasıSon Güncelleme: 23 Ocak 2020 Perşembe 12:51