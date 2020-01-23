İddiaya göre bir Pentagon yetkilisi, Irak'taki üslerin korunması kapsamında, Patriot hava savunma sisteminin kurulmasının yüksek olasılık dahilinde olduğunu söyledi.

Yetkili, öte yandan, İran'ın yeniden bir füze saldırısı gerçekleştirmesine düşük ihtimalle baktıklarını ifade etti.

Irak'tan tepki geldi

İran'a yakın Bedir Tugayları Komutanı Hadi Amiri liderliğindeki Fetih Koalisyonu Milletvekili Kerim Allavi, yerel basına yaptığı açıklamada, Irak Meclisi'nin 5 Ocak'ta ABD askerlerinin varlığını sonlandıran kararını hatırlattı.

Allavi, Pentagon'un üsleri güçlendirmesi veya hava savunma sistemi kurmasının Irak'ın egemenliğinin ihlal edilmesi olduğunu söyledi.

ABD'nin ülkedeki askeri varlığının yasal olmadığını belirten Allavi, hava savunma sisteminin kurulmasını da kabul etmediklerini kaydetti.

İran, ABD üssünü 8 Ocak'ta vurmuştu

ABD, 3 Ocak'ta, Bağdat Havalimanı yakınlarında düzenlediği hava saldırısında İranlı General Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'i öldürmüştü.

İran Devrim Muhafızları Ordusu da 8 Ocak'ta ABD'nin Irak'taki Ayn el-Esed Hava Üssü'nü vurmuştu.

Kaynak: AA