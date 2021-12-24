Eyalet hükümetlerinden yapılan açıklamalara göre, Avustralya’daki bugünkü en yüksek vaka sayısı 5 bin 612 kişinin COVID-19’a yakalanmasıyla Yeni Güney Galler’de (NSW) kaydedilirken Victoria’da 2 bin 95, Güney Avustralya’da 688, Queensland’da 589, Avustralya Başkent Bölgesi’nde 102, Tazmanya’da 27, Kuzey Bölgesi’nde 1 ve Batı Avustralya'da 5 kişi COVID-19’a yakalandı.

Ülkede son 24 saatte tespit edilen 9 bin 28 vakayla "bugüne kadarki en yüksek günlük vaka sayısı" kaydedildi. Avustralya’da en yüksek günlük vaka sayısı, 8 bin 694 ile dün kayıtlara geçmişti.

Avustralya’nın diğer eyaletlerinde virüsten yeni can kaybı bildirilmezken; Victoria’da 8, NSW’de 1 kişinin daha virüsten ölmesiyle ülkede COVID-19’dan hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 182’ye yükseldi.

COVID-19'un ilk kaydedildiği 25 Ocak 2020'den bu yana virüse yakalananların sayısı 282 bin 584’e çıkarken, 52 bin 997 aktif vakadan 807’si hastanede tedavi görüyor.

Jetstar Havayolları 80’den fazla iç hat seferini iptal etti

Öte yandan hızlı artan vakaları durdurmak için ülke genelinde sıkılaştırılan karantina kuralları yüzünden personel sıkıntısı yaşayan Jetstar Havayolları'nın, çok sayıda iç hat seferini iptal ettiği bildirildi.

Sydney Morning Herald ve The Age gazetelerinin ismini açıklamadıkları Sydney Havalimanı sözcüsüne dayandırarak verdikleri habere göre, bugün tüm hava yollarının yapacağı toplam 500'den fazla iç hat uçuşundan en az 80'i iptal oldu.

Yeni Zelanda’da COVID-19’dan bir kişi daha öldü

Son 24 saatteki test sonuçlarına göre, 72 kişiye daha COVID-19 teşhisi konulduğunu duyuran Yeni Zelanda Sağlık Bakanlığı, 50’li yaşlarda bir kişinin daha hayatını kaybettiğini açıkladı.

Ülkedeki toplam 1548 aktif vakadan, 8’i yoğun bakımda olma üzere 45 kişinin hastanedeki tedavileri sürüyor.

Virüsün ilk kaydedildiği günden bu yana 13 bin 719 kişinin COVID-19'a yakalandığı Yeni Zelanda'da, 50 kişi hayatını kaybetti.