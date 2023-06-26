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Dünya
AA 26.06.2023 11:35

Avustralya'da, Rus Büyükelçiliğinin yeni kompleksinin tahliyesinin durdurulması talebi reddedildi

Avustralya Yüksek Mahkemesi, Rusya'nın parlamento yakınındaki bölgeye açmak istediği ancak çıkarılan yeni yasayla açılmasının önlendiği yeni büyükelçilik kompleksinin tahliyesinin durdurulması talebini reddetti.

Avustralya'da, Rus Büyükelçiliğinin yeni kompleksinin tahliyesinin durdurulması talebi reddedildi

Mahkeme, Rusya'nın, Canberra'daki büyükelçiliğinin tahliyesinin durdurulması talebinin reddine karar verdi.

Yüksek Mahkeme Yargıcı Jayne Jagot, parlamento yakınına büyükelçilik açmak isteyen Rusya'nın anayasal mücadelesini "zayıf ve anlaşılması zor" olarak nitelendirdi.

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, yaptığı açıklamada, Yüksek Mahkemenin, parlamento yakınındaki bölgede herhangi bir Rus varlığının devam etmesine yönelik yasal bir dayanağın olmadığını, açıkça ifade ettiğini belirtti.

Mahkemenin ret kararını memnuniyetle karşıladığını kaydeden Albanese, "Rusya'nın da mahkemenin kararına uygun hareket etmesini bekliyoruz." dedi.

Avustralya Parlamentosu, 15 Haziran'da başkent Canberra'daki parlamento binası yakınına Rusya'nın yeni büyükelçilik açmasını önleyen yasayı onaylamıştı.

Bu kapsamda, Rusya'dan, büyükelçiliğin tahliye edilmesi istenmişti.

Başbakan Albanese, "Hükümet, parlamento binasına bu kadar yakın yeni bir Rus varlığının ortaya çıkardığı risk konusunda net güvenlik tavsiyesi aldı. Kiralık alanın resmi bir diplomatik varlığa dönüşmesini engellemek için hızlı hareket ediyoruz." ifadesini kullanmıştı.

Büyükelçiliklerin kiralamalarını yöneten Ulusal Sermaye Otoritesi de tamamlanmamış yapıların, diplomatik misyonlar için ayrılan alanın genel estetiğini ve itibarını zedelediği gerekçesiyle kira kontratını feshetmeye karar vermişti.

Rusya, 2011'de, kiralama koşulları altında inşaatı üç yılda tamamlamayı kabul etmiş, ancak planlanan kompleksin sadece küçük bir kısmını inşa etmişti.

Rusya, binaya bugüne kadar 5,5 milyon dolar harcadığını açıklamıştı.

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