Avustralya'da itfaiye ekipleri, Batı Avustralya eyaletindeki Perth Tepeleri'nde çok sayıda yapının yakılmasının ardından çıkan bir orman yangınına müdahale etti.

Havadan çekilen görüntülerde yanmış evler, barakalar ve araçlar yer alırken yangının geçtiği yerlerdeki kararmış ağaçlar ve çalılıklar görüntülendi.

Eyalet Başkanı Mark McGowan Perth'te gazetecilere verdiği demeçte, geçen yılki orman yangınında 86 evin yok olduğunu bugünkü durumunsa acil duruma yakalanan insanlar için endişeli bir zaman olduğunu söyledi.

Polis Komiseri Chris Dawson, yangının nedeninin polis tarafından araştırıldığını ve kamuoyundan da bilgi istediklerini söyledi.