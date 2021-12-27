Somali Cumhurbaşkanlığı ofisinden Başbakan Muhammed Roble ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Abas Amin Ali'nin açığa alınmasına dair açıklama yapıldı.

"Başbakan (Muhammed Hüseyin Roble), kamu mallarının kötüye kullanımına dair devam eden soruşturma tamamlanmadan 26 Aralık'ta yeni bir savunma bakanı atadı. Başbakanın görev ve yetkileri, soruşturma sürecince askıya alındı."

Açıklamada, Cumhurbaşkanı Fermacu'nun, "yolsuzluk" ve "kamu malını kötüye kullanma" suçlamasıyla Başbakan Muhammed Roble ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Abas Amin Ali'y açığa aldığı duyuruldu.

Fermacu, Roble'yi ülkeyi yönetememekle suçlarken, Başbakan ise Cumhurbaşkanı'nın seçimleri kasıtlı olarak ertelediğini savunuyor.

Somali'de gergin seçim süreci

Somali'de muhalif cumhurbaşkanı adayları, ülkede süren meclis seçimlerinin şeffaflıktan yoksun olduğunu vurgulayarak 1 Aralık'ta boykot kararı aldıklarını duyurmuştu.

Seçim takvimindeki gecikmeden ötürü şiddet olaylarının görüldüğü ülkede, süreci Başbakan Roble'nin devralmasıyla tansiyon düşmüş ancak Roble ve Cumhurbaşkanı Fermacu arasında yetki tartışmaları başlamıştı.