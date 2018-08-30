Avustralya'da meteor gökyüzünü aydınlattı

Avustralya Perth'de Salı günü dünyaya doğru düşen bir meteorun, gökyüzünü aydınlatan görüntüleri bölge sakinleri tarafından kaydedildi.

Görüntülerde koca bir ateş topunun gökyüzünden aşağı indiği görülüyor.

Görüntüleri yakalayan Bejay Walker, gökyüzünde yanan bir nesnenin saat 07.40 civarında ortaya çıktığını söyledi.

Birçok bölge sakini, şaşkınlıklarını paylaşmak ve gökyüzünde karşılaştıkları bu sıra dışı olayı diğerlerinin de görüp görmediklerini teyit etmek için sosyal medyaya yöneldi.

Kaynak: Reuters